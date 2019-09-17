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MİT tırlarını durduranlar ‘patates’ hat kullanmış

MİT tırlarını durduran FETÖ’cülerin örgüt tarafından verilen, başkaları adına kayıtlı, kamuoyunda ‘patates hat’ olarak bilinen ‘operasyonel hat’ kullandığı belirlendi.

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CELEPOĞLU DA VAR

İlk derece mahkemesi sıfatıyla MİT tırlarının durdurulması davasına bakan Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin gerekçeli kararında yer alan ifadelere göre, başka kişiler adına kayıtlı cep telefonu hatları örgüt tarafından temin edilerek belirlenen mensuplarına dağıtıldı. Örgüt üyeleri, bu hatlar üzerinden birbirleriyle iletişim kurdu. Operasyonel hat kullananlar arasında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu da yer aldı. Celepoğlu, çeşitli zamanlarda FETÖ tarafından kendisine verilen hatları örgüt iletişiminde kullandı. Celepoğlu, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde MİT tırlarının durdurulmasının ardından da bağlı olduğu örgüt imamı ‘Halil’ kod adlı Hamza Ali Ece’yi de FETÖ’nün ‘operasyonel hattı’yla aradı. Celepoğlu, MİT tırlarıyla ilgili bilgiyi örgüt imamına bu hat üzerinden iletti.

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