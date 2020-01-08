İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9547
  • EURO
    6,6296
  • ALTIN
    303.322
  • BIST100
    113001
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de ortak operasyon: PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü etkisiz hale getirildi
Güncel

Son dakika... MİT ve TSK'dan Kandil'de ortak operasyon: PAJK'ın sözde yöneticisi Esme Erat ve şoförü etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK'ın sözde yöneticisi 'Delal Nurhak' kod adlı Esme Erat ve şoförü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

AA08.01.2020  12:21 - Güncelleme: 08.01.2020  12:38

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl eylül ayının ikinci yarısında Irak/Kandil'de MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda PKK'nın en üst kadın yapılanması PAJK Koordinasyonunun iki numaralı yöneticisi Esme Erat ve şoförü "Zilan Kobani" kod adlı terörist etkisiz hale getirildi.

Terörist Esme Erat'ın 1965 doğumlu olduğu, PKK'ya 1989'da Diyarbakır kırsalında katıldığı belirlendi.

1993'te Almanya'dan Suriye alanına geçerek Abdullah Öcalan tarafından siyasi ve askeri eğitime alınan Esme Erat, o dönem PKK kadın hareketi çekirdek kadrosu içinde yer aldı. 2014-15'te PAJK Koordinasyon sorumluluğuna getirilen teröristin 2018'de PAJK Mahmur-Kandil Koordinasyon sorumlusu olduğu öğrenildi.

İran'da Ukrayna Havayollarına ait yolcu uçağı düştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü
İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

İran'dan dünyayı sarsan açıklama: 80 ABD'li öldü

O anlar saniye saniye kaydedildi
O anlar saniye saniye kaydedildi

O anlar saniye saniye kaydedildi

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!
Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

Şehitlerimizin cenazesini kaçıran teröristten itiraf!

İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle
İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle

İran'ın ABD'ye ait üsleri vurması sonrası Türkiye'den kritik hamle
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.