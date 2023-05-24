MİT'in MOSSAD operasyonunda yeni gelişme! Beyaz gül, mermi...

MİT'in, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik casusluk şebekesini deşifre etmesine ilişkin gerçekleştirdiği operasyonun yeni ayrıntılarına ulaşıldı. Mossad yöneticileriyle Avrupa'nın çok sayıda noktasında görüşen casusluk hücresinin lideri Selçuk Küçükkaya'nın özel dedektif olduğu belirlendi. Küçükkaya'nın yakalanmasına sebep olan hedefteki şahıslardan birine gönderdiği 2 beyaz gül ve 1 merminin yer aldığı tehdit paket de ortaya çıktı.

İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonun yeni ayrıntılarına SABAH ulaştı.

MİT'in yaklaşık 1.5 yıldır adım adım izlediği Küçükkaya'nın liderliğini yaptığı casusluk şebekesinin deşifre olmasını sağlayan kargo paketinin içerisinde 2 adet beyaz gül ve 1 adet kurşun olduğu saptandı.

FATİH'TEKİ İŞYERİNE GÖNDERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, İsrail'in hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 isim içerisinde yer alan kişiye gönderilen tehdit içerikli paket 31 Aralık 2021 tarihinde, hedef şahsın İstanbul Fatih'teki iş yerine gönderildi. İşyerindeki çalışanlara, paketin evine gönderilmesini söylemesi üzerine paket eve gönderildi.

Bilgisayar ortamında hazırlanmış tehdit içerikli notla birlikte gönderilen not sonrası, hedef şahıs soluğu savcılıkta aldı ve kendisine bu notu gönderenlerden şikayetçi oldu.

İLK TEHDİT SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında paketi gönderen kişinin özel dedektif Selçuk Küçükkaya olduğu saptandı. Gözaltına alınan Selçuk Küçükkaya ilk etapta 'tehdit' suçundan tutuklandı. Kısa bir süre sonra ise serbest bırakıldı.

CEP TELEFONUNDAN EKİBİNE ULAŞILDI

Soruşturma derinleştirildi. Cep telefonu, banka kayıtları ve yurt dışı giriş çıkış kayıtları incelenen Küçükkaya'nın, Mossad yöneticileriyle Viyana, Roma, Prag, Amsterdam gibi şehirlerde görüşerek yüz yüze talimatlandırıldığı belirlendi.

Küçükkaya'nın, tehdit paketi gönderdiği isim gibi çok sayıda hedef şahsı takip ettirmek üzere 15 kişilik bir ekip oluşturduğu saptandı.

1.5 yıl boyunca MİT'in teknik ve fiziki takibinde olan Küçükkaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü casusluk soruşturması kapsamında nisan ayında yardımcısı Musa Kuş'la birlikte gözaltına alınarak tutuklandı.

EKİBİNDEN 11 KİŞİ YAKALANDI 2'Sİ ARANIYOR

Savcılık talimatıyla Küçükkaya'nın ekibine yönelik İstanbul'da düzenlenen operasyonla 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.