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MİT'in Suriye operasyonu sonrası ABD ile Türkiye'den kritik temas

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT), Suriye'de PKK/YPG'ye karşı düzenlediği operasyon sonrası Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin telefonda görüştü. Görüşmede Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

5 Ekim 2023 Perşembe 23:13 - Güncelleme:
MİT'in Suriye operasyonu sonrası ABD ile Türkiye'den kritik temas
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Güler, görüşmede Austin'e Türkiye'nin DEAŞ'a karşı ABD ile ortak mücadeleye hazır olduğunu ifade etti.

Güler ve ABD'li mevkidaşı Austin, bölgede icra edilen faaliyetlerde ABD ve Türk unsurlarının yakın koordinasyonunun önemini vurguladı.

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GENELKURMAY BAŞKANI ORGENERAL GÜRAK DA ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÜNCEL GELİŞMELERİ ELE ALDI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Orgeneral Charles Q. Brown Jr ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Gürak ile Brown Jr bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, güncel gelişmeler ele alındı.

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