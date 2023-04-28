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MİT'in Türkiye'ye getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yurt dışı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG mensubu Rasim Akyol tutuklandı.

AA28 Nisan 2023 Cuma 14:56 - Güncelleme:
MİT'in Türkiye'ye getirdiği PKK'lı terörist tutuklandı
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MİT tarafından yapılan çalışmalar sonucu, bulunduğu ülkeden Avrupa'ya kaçma arayışında olduğu tespit edilen ve operasyonla yakalanan Akyol, İstanbul Havalimanı'na getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince havalimanından teslim alınan Akyol, buradaki işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin İstanbul Havalimanı'ndaki ek hizmet binasına sevk edildi.

Dosyası Hatay'da bulunan ve burada SEGBİS aracılığıyla ifadesi alınan Akyol'un tutuklanmasına karar verildi.

Hakkında "Silahlı terör örgütlerine silah sağlama" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Akyol'un ayrıca 2018'de Hatay'da 25 kilogram patlayıcı madde ile yakalanan eylem hazırlığındaki PKK/KCK mensuplarına yardım ve yataklık eden grup içerisinde yer aldığı da öğrenildi.

  • Rasim Akyol

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