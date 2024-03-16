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Mitingde alenen pankart açtılar! Ekrem İmamoğlu'na Kandil'in ardından bir destek de sapkın LGBT'den

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı mitingde bazı kişiler, 'Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT' yazılı pankart açtı.

16 Mart 2024 Cumartesi 23:19 - Güncelleme:
Mitingde alenen pankart açtılar! Ekrem İmamoğlu'na Kandil'in ardından bir destek de sapkın LGBT'den
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31 Mart Yerel Seçimlerine kısa bir süre kaldı. CHP, PKK'nın siyasi uzantısı DEM ile İstanbul, Ankara, Mersin ve diğer birçok bölgede 'Kent Uzlaşısı' adını koydukları vatandaşların ise 'Kandil Uzlaşısı' olarak hafızalarına kazıdığı kirli bir işbirliği güdüyor.

KANDİL'İN ARDINDAN BİR DESTEK DE LGBT'DEN

CHP'ye Kandil'in verdiği destek tepki çekmeye devam ederken, bir destek de aile kurumunu hedef alan LGBT'den geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe'deki Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı 1. Etap Açılışı ve halk buluşması programına katıldı. Mitingde bazı kişiler, "Ekrem ve Alper Başkanla Özgürce Yaşam Gelecek LGBT" yazılı pankart açtı.

LGBT TERÖRÜ

LGBT terörü, küresel sermayenin desteğiyle hiç olmadığı kadar güçlendi. Sosyal medya platformları ve dijital platformlarda adeta LGBT güzellemesi yapılıyor. Cinsiyetsizleştirme politikalarını sözde insan hakları çerçevesinde ilkokullara kadar indiren LGBT lobisi, özellikle küçük yaşta cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yaygınlaştırmaya çalışıyor.

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