Mitrushi cezaevine gönderildi

Interpol'ün arananlar listesinde yer alan Rus uyruklu Stanislav Mitrushi'nin KKTC'de tutuklanmasının ardından hakkında yeni karara varıldı. KKTC'nin İskele bölgesinde dün hakim karşısına çıkan Rus uyruklu Stanislav Mitrushi'nin yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği açıklandı. Mitrushi'nin tutuklu kalmasını gerektirecek herhangi bir etken olmadığı belirtilirken zanlının 2 ayı geçmeyecek bir süreyle cezaevinde kalacağı belirtildi.

Rus uyruklu Mitrushi'nin polis tarafından el konulan 150 bin sterlin, 120 bin dolar, 2 adet bilgisayar, 5 adet cep telefonu ve USB bellek de incelemeye alındı.

KKTC'de 2015-2018 yılları arasında kendi adı ve pasaportuyla, 2018-2023 yılları arasında ise Artvint Pasaj ismiyle ve sahte kimlikle yaşayan Stanislav Mitrushi'nin sahte pasaportla ülkede çalışma izni aldığı, İskele bölgesine yatırım yaptığı ve çok sayıda gayrimenkul satın aldığı belirlenmişti.