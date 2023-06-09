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MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sınırı geçerken yakalandı

MİT'in istihbari desteği ile Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 'Sterk/Amara Amed/Sena' kod adlı Helin İşenme, Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 10:05 - Güncelleme:
MİT'ten PKK'ya ağır darbe! Sınırı geçerken yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK-PYD/YPG'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanmasında yer alan Sterk/Amara, Amed/Sena kod isimli Helin İşenme'yi Suriye sınırından Türkiye'ye girmeye çalışırken gözaltına alındı.

TÜRKİYE'YE GEÇMEK ÜZEREYKEN YAKALANDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü üyesi İşenme, MİT Başkanlığından sağlanan istihbari destekle Suriye Milli Ordusu'na bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Türkiye'ye geçmek üzereyken yakalandı.

HAKKINDA TUTUKLAMA KAYDI BULUNUYOR

Örgütün kırsal kadrosuna 2016 yılında katılan ve 2017 yılında Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla hakkında tutuklama kaydı bulunan İşenme, güvenlik güçlerine teslim edildi.

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