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  • MİT'ten sınır ötesi nokta operasyonu! Terörist Zeynep Eyveri etkisiz hale getirildi
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MİT'ten sınır ötesi nokta operasyonu! Terörist Zeynep Eyveri etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen terör örgütü PKK/KCK-HPJ sözde yöneticilerinden Zeynep Eyver'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 09:48 - Güncelleme:
MİT'ten sınır ötesi nokta operasyonu! Terörist Zeynep Eyveri etkisiz hale getirildi
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK-HPJ'nin sözde yöneticilerinden "Aryen Are" kod adlı Zeynep Eyveri'yi nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerin faaliyetlerinden sorumlu Eyveri'nin, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edildi.

Irak'ın kuzeyindeki askeri üslere yönelik eylem planlayan terörist, harekete geçemeden MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

  • Zeynep Eyveri

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