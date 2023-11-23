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MLKP'ye yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakim karşısında

Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli soruşturma kapsamında tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

AA23 Kasım 2023 Perşembe 13:30 - Güncelleme:
MLKP'ye yönelik soruşturmada tutuklanan sanık hakim karşısında
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Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık Sude Ç. ile avukatı katıldı.

Hakkındaki suçlamayı reddeden sanık Sude Ç, "Suç teşkil eden bir şey yapmadım. 7 aydır tutukluyum. Tahliyemi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine ve duruşmanın 25 Ocak'a ertelenmesine hükmetti.

Terör örgütü MLKP'ye yönelik Eskişehir merkezli 8 ilde 30 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 3'ü Yeşil Sol Partiden (YSP) milletvekili adayı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan YSP Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı Muslum Koyun "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmış, 9 şüpheli ise ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet savcısının ev hapsi kararına itirazı üzerine tekrar gözaltına alınan şüphelilerden Sude Ç. ise 5 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından şüpheliler hakkında ayrı iddianameler düzenlendi.

Sanık Sude Ç. için hazırlanan 53 sayfalık iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

  • terör soruşturması
  • MLKP tutuklama
  • Eskişehir yargılama

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