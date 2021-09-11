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Mobilya atölyesinde yangın: Güvenlik nedeniyle bina boşaltıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Karabağlar Mahallesi'ndeki 2 katlı mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, hasara neden oldu.

AA11 Eylül 2021 Cumartesi 02:15 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 02:15
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Atölyeden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekibi yangına müdahale ederken polis ekipleri de sokakta çevrenin güvenliğini sağladı.

Atölyenin yanında bulunan 3 katlı apartman, yangının sıçraması ihtimaline karşı tedbir amaçlı boşaltıldı.

Atölyenin sahipleri polis ekiplerinin yardımıyla işletmede bulunan evrakların bir kısmını dışarı çıkarttı.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, atölye kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan vatandaşlar, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.

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