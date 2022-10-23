Mohammed Alharbi'den Binali Yıldırım'a ziyaret

Suudi yetkililerden alınan bilgiye göre, İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Yıldırım'ı ziyaret eden Alharbi, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Alharbi, Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Suudi Maslahatgüzar Alharbi, Yıldırım'ın en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Azerbaycan'a giden Yıldırım ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım'ın bulunduğu araç, 20 Ekim'de Cebrayıl'dan Zengilan'a seyir halindeyken kaza yapmıştı.

Yıldırım ve Ayrım, helikopterle Bakü'ye götürülerek tedavi altına alınmış, ardından ambulans uçakla dün İstanbul'a getirilmişti.