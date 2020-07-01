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Güncel

Moldova ve Türkiye arasında hava ulaşımı başladı

Moldova Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonu Bakanlığı, Türkiye ile hava ulaşımının tekrar başladığını bildirdi.

AA01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:41 - Güncelleme: 01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:41
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle durdurulan Moldova ve Türkiye arasındaki uçuşların yeniden başladığı belirtildi.

Vatandaşların uçuşlar esnasında koruyucu maske takması gerektiği aktarılan açıklamada, "Türkiye'ye giriş yapan şahıslar muayene edilecek. Salgın belirtileri olanlara Kovid-19 testi yapılacak. Testi pozitif çıkanlar Türkiye'de tedavi edilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, İran ile sınır kapısı hariç tüm kapıları 11 Haziran'da açtığı hatırlatıldı.

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