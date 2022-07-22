Mossad'ın İranlı komutanı kaçırdığı iddia edildi

Londra merkezli Suudi Arabistan finansmanlı Iran International'ın haberine göre, Mossad, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanı olduğu iddia edilen Yedullah Hidmeti'yi İran topraklarında kaçırdı.

Hidmeti'nin Mossad ajanları tarafından sorgulandığı ve İran'ın Irak, Suriye, Yemen ve Lübnan'a silah transferleriyle ilgili itirafta bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Hidmeti'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun lojistik işlerinden sorumlu tuğgeneralin yardımcısı olduğu ifade edildi.

Iran International, kendisini "İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Hidmeti" olarak tanıtan bir kişinin sorgu videosuna ulaştığını öne sürdü ancak haberde videoya yer verilmedi.