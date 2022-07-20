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Motor arızası yapan tekne battı, iki kişi kayıp

Balıkesir'in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan 2 kişi için arama çalışması başlatıldı.

AA20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekne ile Atınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı "Never Say Never" isimli tekneye ulaştı.

Yaklaşık 1 saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay'ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.

Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. "Vadi" isimli özel tekneyle gelen vatandaşlar, Doğukan Onay'ı kurtardı, Yeniçeri ve Işıktaş'a ulaşamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen 4 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter, 1 uçak, AFAD dalış timi ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.

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