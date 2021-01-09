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Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları Sınavı'nda kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı

Antalya'da, kamera, kulaklık ve dışarıdan ses almaya yarayan düzenekle Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları (MTSK) Sınavı'nda kopya çekmek isteyen 2 kişi yakalandı. Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinde, kendilerine verilen hesap numarasına 10 bin lira yatırdıkları, sınavdan önce tanımadıkları kişilerin üstlerine söz konusu düzeneği yerleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

AA09 Ocak 2021 Cumartesi 17:39 - Güncelleme: 09 Ocak 2021 Cumartesi 17:45
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Ocak'taki MTSK sınavında şüpheli davranışlar sergileyen S.K. ile aynı okulda sınava giren C.B.'nin üzeri arandı.

Şüphelilerin kazaklarının iç tarafına gizlenen kamera, kulaklık ve dışarıdan ses alabilmek amacıyla WİFİ sisteminden oluşan düzenek ele geçirildi.

Haklarında yasal işlem başlatılan şüphelilerin ifadelerinde, kendilerine verilen hesap numarasına 10 bin lira yatırdıkları, sınavdan önce tanımadıkları kişilerin üstlerine söz konusu düzeneği yerleştirdiğini öne sürdüğü belirtildi.

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