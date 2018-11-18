Bodrum'da motoru arızalan feribot limana çekildi
Bodrum Karaada açıklarında makine arızası veren feribot, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından limana çekildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Bodrum Karaada açıklarında İstanköy'den Bodrum Limanı'na seyir halindeyken motoru arızalanan Marmaris Limanı'na kayıtlı "Akçakoca" feribotu, ekiplerden yardım istedi.
Feribot bölgede görevli sahil güvenlik ekiplerinin nezaretinde Kıyı Emniyeti 2 botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.