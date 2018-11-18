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Bodrum'da motoru arızalan feribot limana çekildi

Bodrum Karaada açıklarında makine arızası veren feribot, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından limana çekildi.

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Alınan bilgiye göre, Bodrum Karaada açıklarında İstanköy'den Bodrum Limanı'na seyir halindeyken motoru arızalanan Marmaris Limanı'na kayıtlı "Akçakoca" feribotu, ekiplerden yardım istedi.

Feribot bölgede görevli sahil güvenlik ekiplerinin nezaretinde Kıyı Emniyeti 2 botuna yedeklenerek Bodrum Limanı'na yanaştırıldı.

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