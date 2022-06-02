İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Haziran 2022 Perşembe / 3 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,4563
  • EURO
    17,6608
  • ALTIN
    979.012
  • BIST100
    2568.76
Güncel

Motosiklet bariyere çarptı, bir kişi öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin bariyere çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

IHA2 Haziran 2022 Perşembe 09:17 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, kaza saat 05.45 sıralarında ilçeye bağlı Kapısıyu Mahallesi Çevlik mevkisinde meydana geldi. H.T'nin (19) kullandığı 31 AJB 469 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada sürücünün arkasında bulunan Fatih B. (18) motosikletin üzerinden fırlayarak bariyere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Fatih B.i'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan sürücü ise kaldırıldığı Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Hatay Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.