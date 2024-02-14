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Motosiklet kazasında bir acı haber daha

Tokat'ta, yaya geçinden yolun karşısına geçerken otomobilin motosiklete çarptığı kazada yaralanan Hasan Ertekin (16), dün akşam hastanede yaşamını yitirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay Polat (16) da hayatını kaybetmişti.

DHA14 Şubat 2024 Çarşamba 09:56 - Güncelleme:
Motosiklet kazasında bir acı haber daha
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Kaza, 10 Şubat akşamı kent merkezinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. Berkay Polat, yönetimindeki 60 ADG 573 plakalı motosikletle yakıt aldıktan sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Eray Tezen yönetimindeki 60 FK 559 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü Berkay Polat ve arkasındaki Hasan Ertekin, yola savruldu.

İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Berkay Polat, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Berkay Polat

Tokat Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Hasan Ertekin ise dün akşam doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Hasan Ertekin

Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsü Eray Tezen ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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