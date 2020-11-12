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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden kadın, ölüme koşar adım gitmiş

Denizli'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Sultan Karahan'a (41) motosikletlinin çarpıp, ölümüne neden olduğu kazanın, otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşıya geçmek için koşarak aniden yola çıkan Karahan'a motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 15:11
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Kaza, dün saat 07.30 sıralarında, Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Güvenlik görevlisi Sefa Çegeli'nin (42) kullandığı 20 AEP 952 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Sultan Karahan'a çarptı. Kazada Karahan, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

METRELERCE SÜRÜKLENMİŞLER

Sultan Karahan'ın hayatını kaybettiği kazanın, yoldan geçen otomobilin araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, karşıya geçmek için koşarak aniden yola çıkan Karahan'a motosikletin çarptığı anlar yer aldı. Çarpmanın ardından Sultan Karahan ile yola düşen motosiklet sürücüsü Sefa Çegeli'nin metrelerce sürüklenme anları da görüntülere yansıdı.

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