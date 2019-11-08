Motosiklet otomobil ile çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Kaza, merkez Nilüfer İlçesi Görükle Dumlupınar mahallesinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde seyreden Cemal D. (28) yönetimindeki 16 ADD 709 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Bahadır K. (24) idaresindeki 16 ADY 812 plakalı motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada motosikletteki Bahadır K. ve Özge Y. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu. Kaza sonrası erkek arkadaşının yerde kanlar içerisinde hareketsiz bir şekilde yattığını gören Özge Y. sinir krizi geçirdi. Kendilerine çarpan araca vuran Özge Y., "Nerede bunun sürücüsü?" diye tepki gösterdi. Özge Y.'yi olay yerine gelen arkadaşı sakinleştirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumu ağır olan Bahadır K. Bursa Şehir Hastanesi'ne, Özge Y.'yi ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.