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Motosiklet sürücüsü otobüsün camını kaskıyla kırdı

Bağcılar'da, motosiklet sürücüsünün tartıştığı İETT şoförünün aracına kaskıyla vurarak zarar verdiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

AA18 Haziran 2023 Pazar 17:16 - Güncelleme:
Motosiklet sürücüsü otobüsün camını kaskıyla kırdı
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Alınan bilgiye göre, Göztepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsünün şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Kavgaya dönüşen tartışmada, tarafları ayırmak için vatandaşlar araya girdi.

Kavga sırasında motosiklet sürücüsü, elindeki kaskıyla önce İETT otobüsünün ön kapısına vurarak zarar verdi. Motosiklet sürücüsü daha sonra kaskıyla vurduğu otobüsün ön camını kırdı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirilen sürücü, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kavga anı ise vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüde, motosikletli sürücünün elindeki kaskla otobüse vurduğu anlar ve çevredekilerin kavgayı önleme çabaları yer aldı.

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