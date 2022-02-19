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Motosikleti trafikten men edildi, annesini ve kızını esir aldı

Kayseri'de, trafik polislerinin şasi numarası olmaması nedeniyle motosikletini trafikten çekmesine sinirlenen Hüseyin Ş. (37), evine gelerek annesini ve kızını tüfekle alıkoydu. Polisin 3 saat süren çabasına rağmen ikna olmayan Hüseyin Ş., eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Babaanne ve torunu ise kurtarılarak koruma altına alındı.

DHA19 Şubat 2022 Cumartesi 07:09 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 07:09
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi Sarıgül sokaktaki müstakil evde meydana geldi. Hüseyin Ş., kent merkezinde motosikletiyle gezerken trafik polisleri tarafından durduruldu. Motosiklete yapılan kontrolde şasi numarasının olmadığı belirlendi. Bunun üzerine motosiklet otoparka çekildi. Duruma sinirlenen Hüseyin Ş., evine gelerek av tüfeğiyle annesini ve kızını alıkoydu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen polis ekipleri, Hüseyin Ş.'yi ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler, Hüseyin Ş.'ye motosikletini iade edeceklerini söylemesine rağmen Hüseyin Ş.'den olumlu yanıt alamadı. Bu sırada Hüseyin Ş., evdeki eşyalara da zarar verdi. Yaklaşık 3 saat süren çabaya rağmen Hüseyin Ş. ikna olmayınca, polis ekipleri eve operasyon düzenledi. Eve yapılan baskında Hüseyin Ş., gözaltına alınırken annesi ve kızı ise kurtarıldı. Babaanne ve torunu, koruma altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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