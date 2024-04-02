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  • Motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, motosikletin 2 yayaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA2 Nisan 2024 Salı 00:33 - Güncelleme:
Motosikletin yayalara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Konaklı Mahallesinde E.A.(19) idaresindeki 07 BMA 994 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Selim Büyük'e (75) ve o sırada yol kenarında bulunan İ.K'ye (26) çarptı.

Kazada yaralanan Büyük, İ.K. ile motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Selim Büyük, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken motosiklet sürücüsü E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

İ.K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde E.A'nın kullandığı motosikletin yayaya çarptıktan sonra yola savrulması ve yayanın asfaltta sürüklenmesi yer aldı.

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