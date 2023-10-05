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Motosikletli göçmen kaçakçısı kovalamacanın ardından yakalandı

Kırklareli'nden motosikletle 'göçmen kaçakçılığı' yaptığı ileri sürülen zanlı gözaltına alındı.

AA5 Ekim 2023 Perşembe 09:10 - Güncelleme:
Motosikletli göçmen kaçakçısı kovalamacanın ardından yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin düzensiz göçle mücadele çalışmaları sürüyor.

Ekipler, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsü yakınlarında durumundan şüphelendiği bir motosikleti durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan motosiklet kovalamaca sonucu durduruldu.

Motosikletteki düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmen işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Motosiklet sürücüsü E.E. "insan kaçakçılığı" suçu iddiasıyla gözaltına alındı.

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