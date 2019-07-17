MSB: Çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz Milli Savunma Bakanlığı: Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun.