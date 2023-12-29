İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Aralık 2023 Cuma / 17 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,5509
  • EURO
    32,702
  • ALTIN
    1965.16
  • BIST100
    7447.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.

AA29 Aralık 2023 Cuma 11:53 - Güncelleme:
MSB: 10 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 2 PKK'lı ve Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.