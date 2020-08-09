İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Ağustos 2020 Pazar / 19 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2916
  • EURO
    8,5355
  • ALTIN
    477.149
  • BIST100
    1060.59
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı
Güncel

Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist gözaltına alındı

MSB: “Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.”

09 Ağustos 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 17:21
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.