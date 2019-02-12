MSB: Yeni askerlik sistemi ilgili çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 3 hafta içinde 56 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

"Fırat'ın doğusuna yönelik harekat planı TSK tarafından tamamlandı" denilen açıklamada, "Tel Rıfat bölgesinden saldırılara unsurlarımız tarafından meşru müdafaa kapsamında gerekli cevap verilmektedir, verilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

"YENİ ASKERLİK SİSTEMİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK"

Yeni askerlik sisteminin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulacağı belirtilen açıklamada, "Yeni Askerlik Sistemi ile ilgili olarak ise; çalışmamızın ilk taslağı Kabine Toplantısında Sn. Cumhurbaşkanımıza sunulmuştur. Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/Kurumlarla koordineli olarak devam ediyor. Maksadımız, Toplumdan geniş bir kabul görecek, tüm ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak dengeli bir sistem teşkil etmektir. Önümüzdeki günlerde çalışmalar Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacak. Sonuçlar müteakiben kamuoyuyla paylaşılacaktır." denildi.

"1076 PERSONEL AÇIĞA ALINDI"

Bakanlık, son 7 ayda 1076 personelin FETÖ'den açığa alındığını duyurdu. Açıklamada, "FETÖ ile mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Son 7 ay içinde 1076 personel açığa alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.