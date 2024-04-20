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Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 3, Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

AA20 Nisan 2024 Cumartesi 13:58 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe: 8 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 5 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütleriyle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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