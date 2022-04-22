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5 ay önce 3 askerimizi şehit eden teröristler etkisiz hâle getirildi

Pençe-Kilit Harekatı'yla terör örgütü PKK kan kaybetmeye devam ediyor. 5 ay önce Pençe-Yıldırım bölgesinde 3 askerimizi şehit eden PKK'lı teröristler etkisiz hâle getirildi.

22 Nisan 2022 Cuma 14:49 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 14:56
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı, Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik ve Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz, 09 Aralık 2021'de Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım bölgesinde şehit düşmüştü. Şehitlerimiz için bölgede tespit edilen terör hedefleri güçlü şekilde vurulmuş ve ilk anda 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirilmişti. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden PENÇE-KİLİT Operasyonu'nda etkisiz hâle getirilen teröristlerden 2'sinin ise yaklaşık 5 ay önce kahraman silah arkadaşlarımızı şehit eden terörist grubun içinde yer aldığı belirlendi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayan Mehmetçiklerimizin etkisiz hâle getirdiği iki kadın teröristin Berfin Zilan ve Bazel Zagros kod adlı teröristler olduğu belirlendi. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." denildi.

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