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  • Irak ve Suriye'de PKK'darbe! MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Irak ve Suriye'de PKK'darbe! MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
Irak ve Suriye'de PKK'darbe! MSB duyurdu: 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.

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