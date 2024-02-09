Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teröristler için hiçbir yer güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." bilgisi verildi.
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 9, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.... pic.twitter.com/K6h19TlJO0