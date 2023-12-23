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MSB: 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
MSB: 5 PKK/YPG'li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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