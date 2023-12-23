Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

