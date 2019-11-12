TSK ve MİT ortak operasyonunda 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Kandil ve Metina bölgelerinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/LAZRtIEEZw— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019
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