Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyadan yaptığı açıklamada "TSK ve MİT'in koordinesinde Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatında PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Kandil ve Metina bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. pic.twitter.com/LAZRtIEEZw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2019