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  • 1 askerimiz şehit oldu... MSB: İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

1 askerimiz şehit oldu... MSB: İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını, ayrıca ilk temasta 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA19 Mart 2024 Salı 15:12 - Güncelleme:
1 askerimiz şehit oldu... MSB: İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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