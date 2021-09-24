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MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu

Hakkari'de, üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesimi sırasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in acı haberi, memleketi Aksaray'daki baba evine ulaştı.

DHA24 Eylül 2021 Cuma 22:57 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 22:57
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Pençe- Yıldırım operasyonu kapsamında üs bölgesinde mevzilerin gözetleme ve ateş sahalarını temizlemek için ağaç kesim sırasında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser, kaldırıldığı Hakkari'nin Derecik ilçesindeki Sahra Sıhhiye Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin acı haberi, memleketi Aksaray'ın Bağlıkaya Beldesindeki evine ulaştı. Şehit Faruk Eser'in acı haberi baba Hacı Nuh Eser ile annesi Havva'ya verildi.

Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Faruk Eser'in 3 yıl önce TSK bünyesine katıldığı, 20 gün önce de izne geldiği öğrenildi.

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