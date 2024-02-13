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MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucu yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

IHA13 Şubat 2024 Salı 22:02 - Güncelleme:
MSB acı haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 3'üncü Komando Tugayı Komutanlığınca 13 Şubat tarihinde, personel ve malzeme sevki esnasında yaşanan araç kazası sonucunda yaralanan, Ulaştırma Sözleşmeli Er Adem Kel derhal Şırnak Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavisine başlandı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

  • Ulaştırma Er Kelin
  • şehit Adem Kelin

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