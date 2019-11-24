MSB açıkladı! Hepsi imha edildi
Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Rasulayn’da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG’ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü şekilde imha edildi.
Barış Pınarı Harekât bölgesindeki Rasulayn’da yapılan son arama-taramalarda terör örgütü PKK/YPG’ye ait EYP yapımında kullanılan çok miktarda patlayıcı madde, mayın, mühimmat ve malzeme ele geçirilerek kontrollü şekilde imha edildi.
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