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MSB: Allouk Su Tesisi’nin onarım faaliyetleri sürüyor, Haseke’ye su verilmeye başlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Allouk Su Tesisi’nin onarım faaliyetleri sürdüğünü, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandığını açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı."

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

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