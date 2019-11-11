MSB: Allouk Su Tesisi’nin onarım faaliyetleri sürüyor, Haseke’ye su verilmeye başlandı
Milli Savunma Bakanlığı, Allouk Su Tesisi’nin onarım faaliyetleri sürdüğünü, şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı."
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