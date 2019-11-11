Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimleri de besleyen Allouk Su Tesisi’nin tam kapasite ile çalışması için onarım faaliyetleri sürüyor. Şu ana kadar yapılan onarımların ardından Haseke’ye su verilmeye başlandı."