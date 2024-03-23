MSB: Araç kazası sonucu bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tankçı Sözleşmeki Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

KURTULMUŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Kurtulmuş mesajında, "Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde şehit olan Mehmetçiğimiz Abdulkadir Akıncı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın (23) acı haberi, Adıyaman'daki ailesine verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib kentinde sürdürülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı, ağır yaralandı. Kaza sonrası bölgeden tahliye edilerek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Akıncı, doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit düştü.

Maliha ve Mehmet Akıncı çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan Abdulkadir Akıncı'ın acı haberi, Adıyaman'ın Yeşilyurt Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Acı haberi alan akraba ve komşular, aileye taziyeye koştu. Ailenin yaşadığı ev ve sokağa Türk bayrakları asıldı.