MSB: Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi

27 Aralık 2021 Pazartesi 10:33 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 10:33

MSB: Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere müdahale etmeye devam ediyoruz. Bölgeye yönelik saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.