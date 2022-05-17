MSB: Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiği kaydedildi. Yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri. Namıdiğer "Bordo Bereliler". Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.
Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri... Namıdiğer "Bordo Bereliler!"— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2022
Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz #BordoBereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.���� pic.twitter.com/Im4v2gZWkt