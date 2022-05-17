MSB: Bordo bereliler Pençe-Kilit bölgesinde mücadeleye devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli bordo berelilerin Pençe-Kilit bölgesindeki görevlerini başarıyla yerine getirmeye devam ettiği kaydedildi. Yapılan videolu paylaşımda, "Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri. Namıdiğer "Bordo Bereliler". Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz Bordo Bereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın yiğitleri... Namıdiğer "Bordo Bereliler!"



Asil milletimizin bağrından çıkan asil gücümüz #BordoBereliler, Pençe-Kilit bölgesinde Komandolarımızla omuz omuza mücadele etmeye, en zor görevleri başarıyla yerine getirmeye devam ediyor.���� pic.twitter.com/Im4v2gZWkt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2022