MSB duyurdu: Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmen kurtarıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Edremit Körfezi'nde 40 düzensiz göçmenin kurtarıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 40 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.",
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