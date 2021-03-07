MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

AA 07 Mart 2021 Pazar 20:28 - Güncelleme: 07 Mart 2021 Pazar 20:36

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rıfat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için Tel Rifat bölgesinden saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/TKlTttwh7n — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 7, 2021



