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MSB duyurdu: Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi

Milli Savuma Bakanlığı (MSB) Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye misilleme harekatının devam etmekte olduğunu duyurudu. MSB resmi Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, 'Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi' ifadelerini kullandı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik saldırısına karşılık verildiğini, 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de aralarında olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.

  • Fırat kalkanı
  • terör örgütü

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