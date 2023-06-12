MSB duyurdu: Hudutlarda mücadelemiz sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, hudutlarda mücadelenin sürdüğü belirtilerek, "Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.