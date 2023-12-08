İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2023 Cuma / 26 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,9862
  • EURO
    31,2784
  • ALTIN
    1891.61
  • BIST100
    7963.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

MSB duyurdu: Sınırda ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van sınırındaki arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 11:02 - Güncelleme:
MSB duyurdu: Sınırda ele geçirildi
ABONE OL

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi." bilgisine yer verildi.

  • msb uyuşturucu ele geçirme
  • arama-tarama faaliyeti
  • Van sınırı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.