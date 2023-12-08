MSB duyurdu: Sınırda ele geçirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi." bilgisine yer verildi.

Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 143 kilogram toz esrar ele geçirdi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/3BRgImJrkV — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2023