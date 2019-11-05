MSB duyurdu: Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef aldığını açıklayarak, Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:
"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12:15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.