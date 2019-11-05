MSB duyurdu: Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin bir kez daha sivilleri hedef aldığını açıklayarak, Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı düzenlendiğini duyurdu.