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MSB görüntüleri paylaştı: 39 terör hedefi işte böyle yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin yerle bir edildiği görüntüleri paylaştı.

IHA21 Mart 2024 Perşembe 18:42 - Güncelleme:
MSB görüntüleri paylaştı: 39 terör hedefi işte böyle yerle bir edildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu" ifadelerine yer verildi.

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