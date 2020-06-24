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MSB: Haftanin'de ağır silah mevzii olarak kullanılan 150 metrelik tünel bulundu

Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin'de PKK'lı teröristlerin ağır silah mevzii olarak kullandığı, doğal bir mağara içerisine açılmış 150 metrelik tünel tespit edildiğini duyurdu.

24 Haziran 2020 Çarşamba 11:14 - Güncelleme: 24 Haziran 2020 Çarşamba 11:25
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haftanin’de Pençe-Kaplan Operasyonu’nu başarıyla devam ettiren Kahraman Komandolarımız, teröristler tarafından kullanılmak üzere geliştirilmiş doğal bir mağara tespit etti. Doğal mağaranın içinde hilti kullanılarak tünel açıldığı ve tünelin uzunluğunun da 150 metreyi bulduğu belirlendi. 120 cm genişliğinde ve 150 cm yüksekliğinde olduğu tespit edilen tünelin PKK’lı teröristler tarafından ağır silah mevzii olarak kullanıldığı değerlendiriliyor. Bulunan mağara ve içerisindeki 150 metre uzunluğundaki tünel Komandolarımız tarafından kullanılamaz hale getirildi."

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